Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

Бусаргин: В результате атаки на Саратовскую область пострадал один человек

В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадал один человек. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Губернатор добавил, что на месте работают экстренные службы.

Незадолго до этого Бусаргин предупреждал об угрозе атаки дронов.

По данным Shot, предварительно, над Саратовской областью сбили несколько воздушных целей. Местные жители сообщали о громких хлопках и звуках сирены тревоги.