Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:33, 8 ноября 2025Россия

Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

Бусаргин: В результате атаки на Саратовскую область пострадал один человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В результате атаки беспилотников на Саратовскую область пострадал один человек. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Губернатор добавил, что на месте работают экстренные службы.

Незадолго до этого Бусаргин предупреждал об угрозе атаки дронов.

По данным Shot, предварительно, над Саратовской областью сбили несколько воздушных целей. Местные жители сообщали о громких хлопках и звуках сирены тревоги.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

    Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным

    Москвичам рассказали о повышенных шансах увидеть манула Тимофея в определенное время

    Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

    Немецкий политолог объяснил попытки ЕС нанести вред России

    В США назвали последствия встречи Трампа и Орбана для Зеленского

    Жители российского региона проснулись от взрывов

    В Британии раскрыли секретный план фон дер Ляйен против России

    Военкоры сообщили о рекордном запуске «Кинжалов» по целям на Украине

    ВСУ совершили массированную атаку на энергообъекты в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости