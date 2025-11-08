Бывший СССР
На Украине заявили об уничтожении депо под Полтавой с помощью «Герани»

«Страна.ua»: «Герани» уничтожили под Полтавой локомотивное депо
Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине российские дроны уничтожили локомотивное депо. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Судя по фотографиям, в результате ночных ударов было повреждено локомотивное депо. Так, на фото можно увидеть горящее здание и составы поездов. Позже украинские СМИ заявили, что удар был нанесен по локомотивному депо, расположенному в Гребенцах Полтавской области.

Уточняется, что Гребенцы — важный железнодорожный узел между Киевом и Полтавой. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заметил, что депо было уничтожено в результате прилета дронов «Герань-2».

Оператор депо «Укразализныця», комментируя удары, отметил, что такие атаки уже стали обыденными. Также в компании заявили, что «резервных тепловозов достаточно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью Россия выпустила по Украине минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

