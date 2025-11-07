Бывший СССР
Стало известно о разрушении электроподстанции в украинском городе

Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о разрушении электроподстанции в Павлограде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что после серии взрывов в Павлограде Днепропетровской области была разрушена электроподстанция. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мосийчук уточнил, что была разрушена электроподстанция крупнейшего угледобывающего предприятия Украины «Павлоградуголь».

Накануне, 6 ноября, в Павлограде зафиксировали серию взрывов. После этого исполняющий обязанности главы администрации Днепропетровской области Владислав Гайваненко сообщил, что город обесточен.

Ранее на Украине заявили об отрезании в Красноармейске дороги на Павлоград. Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец,

