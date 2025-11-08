Франция отправила Украине рыболовные сети для противодействия БПЛА

Guardian: Рыбаки из Франции отправляют ВСУ рыболовные сети для защиты от БПЛА

Рыбаки с побережья Бретани на юго-западе Франции отправляют на Украину старые рыболовные сети для защиты от российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что глубоководные сети из конского волоса служат от одного года до двух лет. Во Франции ежегодно списывают до 800 тонн сетей. По данным издания, благотворительная организация Kernic Solidarités уже направила в Киев две партии с сетями общей протяженностью 280 километров.

«Украинцы используют сети для создания туннелей, в которых запутываются пропеллеры беспилотников. Это можно сравнить с тем, как пауки ловят мух в паутину», — пишет автор.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что в октябре число ударов российских войск по территории Украины с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) резко возросло. По их данным, за месяц ВС РФ нанесли не менее 5328 ударов с использованием КАБ, что является рекордом с начала 2025 года.