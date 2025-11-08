Генсек НАТО раскрыл цели относительно России

Рютте: НАТО хочет уделить внимание ядерному потенциалу и сдерживанию России

НАТО хочет уделить внимание ядерному потенциалу и сдерживанию России при взаимодействии с населением. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Welt am Sonntag.

«Ядерное сдерживание НАТО является совершенной гарантией нашей безопасности», — заявил генсек.

По словам Рютте, альянсу следует взаимодействовать с населением входящих в него государств, чтобы сформировать у него понимание важности ядерного сдерживания для безопасности НАТО. Он добавил, что жители стран блока должны осознавать отсутствие причин для паники, так как НАТО обладает достаточно крупным ядерным потенциалом.

Ранее Рютте заявил, что страны НАТО, в частности, Румыния, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны.