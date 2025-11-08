Коллекционер из Италии вернул в Россию пропавшую десятилетия назад картину

Парамонов: Утраченная картина «Лунная ночь в Крыму» вернется в Гатчинский музей

Миланский коллекционер Паоло Польвани безвозмездно вернул России картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», которая была утрачена после Великой Отечественной войны. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов в своем Telegram-канале.

Это произведение искусства ранее входило в коллекцию Государственного музея Гатчинского дворца. Как и когда точно картина попала на Апеннинский полуострове — неизвестно, но в конечном итоге она вновь оказалась «дома».

Важно то, что благодаря видению, убеждениям, честности и порядочности господина Польвани, который счел своим долгом совершить этот жест, основанный на дружбе и примирении, произведение выдающегося русского художника Льва Лагорио, посвященное Крыму, вскоре сможет вернуться на Родину, так же как и сам Крым вернулся в 2014 году на Родину — в Россию Алексей Парамонов Посол России в Италии

Как сообщает Парамонов, Паоло Польвани рассказал, что после подтверждения подлинности информации о происхождении картины, он вместе с супругой решил сделать все возможное, чтобы вернуть произведение в музей его происхождения.

«Этот поступок, безусловно, свидетельствует о большой солидарности с Россией и русским народом, который вынужден подвергаться сильному давлению со стороны западных стран», — добавил Алексей Парамонов.

Произведение искусства вернется в Гатчинский музей. Посетители смогут вновь проникнуться работой мастера морских пейзажей Льва Лагорио, который был первым учеником Ивана Айвазовского.

Ранее стало известно, что британский монарх Карл III выпустил в продажу ограниченный тираж репродукций своей картины.