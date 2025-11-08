Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:35, 8 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Любительниц гель-лака предупредили о грозящей гнойным воспалением привычке

Врач Молокаев: Привычка сгрызать гель-лак грозит гнойным воспалением ногтей
Наталья Обрядина1

Фото: Marta Nogueira / Shutterstock / Fotodom

Привычка сгрызать гель-лак может привести к серьезным последствиям, заявили дерматовенеролог клиники «Эксперт Тверь» Юрий Молокаев и мастер маникюра, владелица салона Валерия Котова. Об опасности этой привычки они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, когда женщина сдирает гель-лак, она повреждает верхние слои ногтевой пластины. «Из-за этой привычки на ногтях возникают микротрещины, они истончаются и начинают отслаиваться. Кроме того, через такие повреждения внутрь ногтевой пластины легко проникают бактерии и грибки, что грозит воспалением, а иногда и гнойным процессом. Если поражается зона роста, ноготь может перестать расти вовсе», — предупредил любительниц гель-лака Молокаев.

Котова добавила, что привычка сгрызать покрытие может привести к тому, что ноготь потеряет форму и отойдет от ногтевого ложа. Если же поврежденные ногти покрыть гель-лаком, зона роста начнет постепенно разрушаться, и ноготь перестанет расти.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Также, по словам специалистки, при систематическом повреждении ногтя легко развивается онихолизис — отслоение пластины, из-за чего под нее начинает попадать влага. «В таких "карманах" размножаются бактерии, нередко появляется грибок или синегнойная палочка. Лечить это долго и неприятно», — предупредила Котова.

Ранее подолог Адриан Нуньес указал на распространенную ошибку женщин во время маникюра. Он посоветовал не срезать кутикулу слишком коротко, поскольку она закрывает пространство между ногтем и кожей, через которое в организм могут проникнуть бактерии и грибки.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве произошел транспортный коллапс

    На Украине остановлена работа всех пограничных пунктов пропуска

    Болгария и Румыния стали искать способы обойти санкции США ради российской нефти

    Зеленскому посоветовали как можно быстрее принять условия России по территориям

    В России отреагировали на условие главы МИД Украины для завершения конфликта

    Британскому премьеру предрекли скорый уход с поста

    В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

    Возможность ВСУ выйти из Красноармейска оценили

    В командовании ВСУ назвали особенность ночной массированной атаки на Украину

    Названы цели на Украине для удара возмездия России после атаки на подстанцию «Белозерская»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости