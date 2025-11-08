Возможность чешско-венгерского союза в Европе оценили

Политолог Габор Штир: Чехия при Бабише будет исходить из национальных интересов

Чехия после возвращения к власти бывшего премьер-министра Андрея Бабиша будет исходить из национальных интересов, а они могут противоречить венгерским. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«У Орбана и Бабиша хорошие отношения, их взгляды во многом совпадают (...). Но Чехия — не Венгрия, а Бабиш — не Орбан», — заметил он, комментируя возможность чешско-венгерского сближения.

По словам политолога, Чехия настроена менее критично в отношении Европейского союза (ЕС) и ее восприятие России гораздо более противоречиво. Подобным образом не во всем идентичны и позиции Орбана с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, однако формирование чешско-словацко-венгерской коалиции по каким-то вопросом возможно. И это должно осложнить положение мейнстрима в Евросоюзе, добавил эксперт.

Ранее в Европе допустили появление нового Орбана. Так назвали бывшего чешского премьера Андрея Бабиша, который победил на парламентских выборах в октябре.