Московская квартира внука Пугачевой оказалась в залоге у банка

РИА Новости: Квартира внука Пугачевой Преснякова в Москве находится в залоге
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Квартира внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова оказалась в залоге у банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы из Росреестра.

Речь идет о квартире в Варсонофьевском переулке в центре Москвы площадью в 249,3 квадратных метра. Недвижимость перешла в собственность Преснякова в 2012 году. Ее стоимость превышает 163,3 миллиона рублей.

Из данных Росреестра также следует, что с сентября 2018 года квартира обременена ипотекой. Как пояснил юрист Денис Корягин, это может означать, что жилье находится под залогом ипотеки на другое имущество. При этом он подчеркнул, что полноправно пользоваться недвижимостью с обременениями нельзя. «В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка», — пояснил эксперт.

Ранее у семьи российского певца Филиппа Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы. Как выяснили журналисты, отец певца Бедрос Киркоров владел жильем на втором этаже в доме рядом со станцией метро «Курская». Там же у артиста есть две квартиры на четвертом этаже.

