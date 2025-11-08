На Украине после массированной атаки встали поезда

«Политика Страны»: В результате атаки на Украину задерживается ряд поездов

На Украине после массированной атаки нарушено железнодорожное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Повреждение контактной сети привело к изменению графика следования поездов, отметило издание со ссылкой на компанию «Укрзализныця». В Полтавской и Харьковской областях железнодорожное сообщение будет осуществляться с задержкой, поезда будут следовать с опозданием до двух часов.

Кроме того, в Харькове приостановили работу метро и электротранспорта. По данным мэра города Игоря Терехова, причина заключается в ощутимом дефиците электроэнергии.

В ночь на субботу, 8 ноября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Как считает Telegram-канал «Военная хроника», это самый масштабный с начала спецоперации удар по военным объектам на Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».