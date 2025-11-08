Мир
05:11, 8 ноября 2025Мир

На Украине указали на одну деталь в поведении Келлога после встречи с Зеленским

Соскин: Келлог после встречи с Зеленским перестал публично поддерживать Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог перестал публично поддерживать Киев после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в сентябре. На это обратил внимание экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что Келлог мог перестать высказываться в поддержку Украины из-за того, что Зеленский начал использовать его визиты в страну как повод для пиар-акций. «После того, как Зеленский предложил, что дает ему украинское гражданство и купит ему квартиру, Келлог ушел из (информационного — прим. "Ленты.ру") пространства», — указал эксперт.

По его словам, в администрации американского лидера Дональда Трампа сочли опасным подобное поведение Зеленского, поэтому решили, что Келлогу следует дистанцироваться от него.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Келлог пытается «законопатить» украинский конфликт. Он полагает, что спецпредставитель, призывая не признавать за Россией никакие территории, настроен «загнать вглубь» процесс урегулирования, чтобы в будущем у США была возможность нарушить не закрепленные юридически обещания.

    Все новости