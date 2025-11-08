Экономика
На Земле началась магнитная буря

XRAS: На Землю обрушилась магнитная буря в диапазоне от средней до сильной
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Triff / Shutterstock / Fotodom  

На Землю обрушилась магнитная буря уровня G2.3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS).

Буря началась внезапно — около трех часов ночи по московскому времени. Она находится в диапазоне между средним и сильным значениями. Предполагается, что ее вызвали солнечные вспышки, произошедшие 5 и 6 ноября. «Планету все же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью, все же прошла мимо планеты», — объяснили в лаборатории.

Отмечается, что за последние трое суток (с 6 по 8 ноября) на Земле наблюдались самые сильные бури более чем за месяц. Геомагнитные предупреждения на ближайшие дни сохраняются, всплеск солнечной активности не завершен, поэтому риски новых сильных вспышек еще существуют.

Ранее сообщалось, что день с ожидаемой сильнейшей магнитной бурей, 7 ноября, не оправдал прогнозов. «Основной загадкой является отсутствие достоверных признаков прихода к Земле облаков плазмы. Все выглядит так, будто на Землю пока действует исключительно ветер из корональной дыры», — поделились специалисты.

