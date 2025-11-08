Названы самые выгодные для букмекеров футбольные турниры

Чемпионат мира назван самым выгодным футбольным турниром для букмекеров

Букмекеры назвали самые выгодные для себя футбольные турниры. Анализ провела газета «Чечня Сегодня».

По информации источника, чемпионаты мира и континентальные первенства остаются ключевыми источниками прибыли и обеспечивают максимальные обороты за счет глобального охвата. На ЧМ-2022 в Катаре объем ставок превысил 136 миллиардов долларов, а к следующему турниру прогнозируется рост до 200 миллиардов. Сенсационные результаты — вроде победы Саудовской Аравии над Аргентиной — стимулируют всплеск активности и заметно увеличивают маржу букмекеров.

Также прибыль приносят топовые национальные чемпионаты и еврокубки. Отмечается, что там совмещаются огромная аудитория и высокий интерес к прогнозам в реальном времени.

Развитие технологий продолжает укреплять позиции футбольного беттинга. До 90 процентов операций совершается через мобильные приложения, почти половина ставок делается в live-режиме. Искусственный интеллект и аналитика больших данных позволяют букмекерам моментально обновлять коэффициенты, а расширение инструментов прямых трансляций делает процесс более динамичным.