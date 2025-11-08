Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:47, 8 ноября 2025Спорт

Названы самые выгодные для букмекеров футбольные турниры

Чемпионат мира назван самым выгодным футбольным турниром для букмекеров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Luis Cortes / Reuters

Букмекеры назвали самые выгодные для себя футбольные турниры. Анализ провела газета «Чечня Сегодня».

По информации источника, чемпионаты мира и континентальные первенства остаются ключевыми источниками прибыли и обеспечивают максимальные обороты за счет глобального охвата. На ЧМ-2022 в Катаре объем ставок превысил 136 миллиардов долларов, а к следующему турниру прогнозируется рост до 200 миллиардов. Сенсационные результаты — вроде победы Саудовской Аравии над Аргентиной — стимулируют всплеск активности и заметно увеличивают маржу букмекеров.

Также прибыль приносят топовые национальные чемпионаты и еврокубки. Отмечается, что там совмещаются огромная аудитория и высокий интерес к прогнозам в реальном времени.

Развитие технологий продолжает укреплять позиции футбольного беттинга. До 90 процентов операций совершается через мобильные приложения, почти половина ставок делается в live-режиме. Искусственный интеллект и аналитика больших данных позволяют букмекерам моментально обновлять коэффициенты, а расширение инструментов прямых трансляций делает процесс более динамичным.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта репутация нового заместителя Белоусова

    Военкор высказался об остановке государственных ТЭС на Украине

    На продажу выставили дом детства Трампа

    Российская теннисистка выиграла парный Итоговый турнир WTA

    Установлен причастный к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

    Опубликованы кадры крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

    Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

    В России прокомментировали сообщения об отключении ТЭС на Украине

    Военный эксперт предположил участь Зеленского в случае побега в Польшу

    В Москве задержали проповедника из Дагестана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости