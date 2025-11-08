Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 8 ноября 2025Мир

Немецкий политолог объяснил попытки ЕС нанести вред России

Политолог Хамер: ЕС пытается нанести вред России в ущерб интересам его населения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) пытается нанести вред России несмотря на мнение его населения, так как терпит поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил немецкий политолог Айке Хамер, его слова приводят «Известия».

«Они [ЕС] хотят как-то навредить России. Они проиграли или проиграют на Украине», — высказался эксперт. По словам Хамера, многие меры, предпринимаемые политиками ЕС, идут вразрез с установленными нормами из-за «политической паники».

Политолог добавил, что Европейский союз «очень активно участвует, особенно финансово, на Украине» и, осознавая неудачи, пытается компенсировать их мерами, направленными против России.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова осудила запрет Еврокомиссии (ЕК) на выдачу мультивиз россиянам. Российский дипломат выразила мнение, что Западной Европе не нужны кредитоспособные туристы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

    Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным

    Москвичам рассказали о повышенных шансах увидеть манула Тимофея в определенное время

    Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

    Немецкий политолог объяснил попытки ЕС нанести вред России

    В США назвали последствия встречи Трампа и Орбана для Зеленского

    Жители российского региона проснулись от взрывов

    В Британии раскрыли секретный план фон дер Ляйен против России

    Военкоры сообщили о рекордном запуске «Кинжалов» по целям на Украине

    ВСУ совершили массированную атаку на энергообъекты в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости