Политолог Хамер: ЕС пытается нанести вред России в ущерб интересам его населения

Европейский союз (ЕС) пытается нанести вред России несмотря на мнение его населения, так как терпит поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил немецкий политолог Айке Хамер, его слова приводят «Известия».

«Они [ЕС] хотят как-то навредить России. Они проиграли или проиграют на Украине», — высказался эксперт. По словам Хамера, многие меры, предпринимаемые политиками ЕС, идут вразрез с установленными нормами из-за «политической паники».

Политолог добавил, что Европейский союз «очень активно участвует, особенно финансово, на Украине» и, осознавая неудачи, пытается компенсировать их мерами, направленными против России.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова осудила запрет Еврокомиссии (ЕК) на выдачу мультивиз россиянам. Российский дипломат выразила мнение, что Западной Европе не нужны кредитоспособные туристы.