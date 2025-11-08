Опубликованы новые кадры штурма Красноармейска и уничтожения техники ВСУ

Бойцы группировки войск «Центр» ведут активное уничтожение пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области и штурмуют Красноармейск (украинское название — Покровск). Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах показана ликвидация боевиков ВСУ, НАТОвской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи за 8 ноября.

До этого сняли на видео бой ВСУ и армии РФ на экстремально близкой дистанции. На кадрах видно, что украинский боец находился в более выгодной позиции, но этим преимуществом ему воспользоваться не удалось.