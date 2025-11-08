Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:44, 8 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

Зеленский заявил, что Украина надеется получить больше ЗРК Patriot
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить больше систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Его слова приводит издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные Patriot, очень рассчитываем на поддержку», — рассказал журналистам Зеленский. Украинский президент подчеркнул, что он благодарен каждому другу Киева — лидерам в Америке, Европе и Азии. «Решения будут», — заключил Зеленский.

Украинский президент заметил, что за минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили более 400 дронов. «Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам», — признал Зеленский, заметив, что лишь немногие системы в мире способны противостоять подобным ракетам.

В начале ноября военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские системы противоракетной обороны способны бороться с британскими ракетами Storm Shadow. Ранее Великобритания передала их Украине.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости