Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

Зеленский заявил, что Украина надеется получить больше ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить больше систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Его слова приводит издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные Patriot, очень рассчитываем на поддержку», — рассказал журналистам Зеленский. Украинский президент подчеркнул, что он благодарен каждому другу Киева — лидерам в Америке, Европе и Азии. «Решения будут», — заключил Зеленский.

Украинский президент заметил, что за минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили более 400 дронов. «Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам», — признал Зеленский, заметив, что лишь немногие системы в мире способны противостоять подобным ракетам.

В начале ноября военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские системы противоракетной обороны способны бороться с британскими ракетами Storm Shadow. Ранее Великобритания передала их Украине.