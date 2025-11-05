Наука и техника
11:47, 5 ноября 2025Наука и техника

Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили

Эксперт Дандыкин: ПВО России приспособилась к ракетам Storm Shadow
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские системы противоракетной обороны (ПВО) способны бороться с британскими ракетами. Об этом он заявил в разговоре с изданием «ВФокусе Mail».

В начале ноября агентство Bloomberg сообщило о тайной поставке Украине партии ракет Storm Shadow. В комментарии для журналистов военный эксперт Дандыкин отметил, что российские военные уже знают, как эффективно бороться с западными ракетами и описал их влияние на ход специальной военной операции (СВО).

По словам Дандыкина, Россия уже сталкивались со Storm Shadow: «Наша ПВО к ним уже приспособилась». «Стреляли ими, в частности, по Севастополю и пытались по Крымскому мосту. Не получилось», — сказал специалист. Дандыкин отметил, что ПВО придется приложить определенные усилия для нейтрализации ракет.

Также военный эксперт подчеркнул, что подобные ракеты применяются с помощью авиации, а российские вооруженные силы (ВС) регулярно уничтожают аэродромы противника. По его мнению, это усложняет применение Storm Shadow. В заключение Дандыкин назвал Великобританию, которая решилась на тайную поставку ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ), одной из наиболее заинтересованных в продолжении конфликта сторон.

В начале ноября эксперт журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил, что модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила ВС России обходить украинские системы ПВО Patriot.

