Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным

Марина Совина
Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Кремль объявит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии главы России Владимира Путина позднее. Таким образом на вопрос ТАСС о возможных сроках проведения мероприятия ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Официально дату сообщим своевременно», — указал он.

До этого Песков сообщал, что большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, запланирована на середину декабря. Он также отметил, что Путин не принял окончательного решения об оглашении послания Федеральному собранию.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что все прогнозы о сроках встречи Путина и американского президента Дональда Трампа несостоятельны. Песков подчеркнул, что встрече на высшем уровне должна предшествовать скрупулезная работа.

