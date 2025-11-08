Силовые структуры
19:48, 8 ноября 2025Силовые структуры

Установлен причастный к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

Следователи установили причастного к взрыву газа в жилом доме Тульской области
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Тульской области

Следователи из Тулы установили обстоятельства и причастного к взрывы газа в жилом доме в Тульской области. Об этом говорится в сообщении Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

В сообщении подчеркивается, что было установлено причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

О том, что в жилой многоквартирной многоэтажке в поселке Куркино, Тульская область, взорвался бытовой газ, стало известно утром 8 ноября. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей.

Ранее источники издания Baza сообщили, что взрыв в жилом доме в поселке Куркино Тульской области произошел во время ремонтных работ. Их проводили местные газовщики.

    Все новости