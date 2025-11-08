Проверка застрявшего в Сочи парома Seabridge затянулась на сутки

РИА: Первый за 14 лет паром из Трабзона проверяли в Сочи более суток

Проверка прибывшего из Трабзона и застрявшего возле порта Сочи парома Seabridge с россиянами на борту затянулась на сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, не выпустили [на берег], все еще ждем», — рассказала агентству одна из пассажирок. Другой пассажир сообщил, что видел, как водолазы осматривали дно судна.

Паром с 20 пассажирами на борту отправился в рейс в среду в 21:10 по московскому времени. Через 12 часов судно прибыло к берегам Сочи и стало ожидать разрешения на швартовку. Пассажиры были вынуждены провести ночь в море. Более чем через сутки, в пятницу около 13:50 паром начал движение к внутреннему рейду порта.

Ранее власти Краснодарского края назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности.