Россиянам назвали неочевидные признаки болезни сердца

Врач Шехян: Проблемы с сердцем можно легко спутать с переутомлением

Существует ряд неочевидных, замаскированных симптомов, которые легко приписать переутомлению или другим недугам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.

Врач заметил, что в самочувствии должен насторожить такой симптом, как необычный цвет кожных покровов. По его словам, сигналом должны стать стойкая бледность или, напротив, неестественно яркий румянец на щеках. Сюда же, добавил эксперт, входит цианоз носогубного треугольника: посинение кожи в области рта, между носом, губами и носогубными складками.

«Важны и другие проявления. Характерный кашель: его усиление в положении лежа или во время ходьбы и физической нагрузки. Внезапные приступы слабости: потемнение в глазах и головокружение, вплоть до обморока, особенно при входе в душное или полуподвальное помещение. Постоянный упадок сил: хроническая усталость, сонливость и разбитость без видимых причин», — уточнил Шехян.

Также эксперт призвал обращать внимание на боль под ложечкой — неприятные ощущения в эпигастральной области под грудиной, между реберными дугами. Отеки голеней, которые становится заметнее к концу дня, также могут потенциальными признаками того, что сердечно-сосудистая система не справляется с нагрузкой, заключил Шехян.

