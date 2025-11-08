Россиянам рассказали о самых длинных за 12 лет выходных

Новогодние каникулы в 2025-2026 годах станут самыми длинными за 12 лет. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат объяснила, что с 2013 года новогодние выходные длились максимум 11 дней. Но в этот раз граждане будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января — и выйдут на работу только 12 января.

Бессараб уточнила, что в последнюю неделю декабря рабочими будут только понедельник и вторник. Среда 31 декабря объявлена нерабочим днем.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. По нему 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призывал сократить новогодние выходные до пяти дней. Длинные выходные он считает нецелесообразными «по медицинским ощущениям». По словам депутата, лучше отдыхать от 3 до 5 дней, чем «столько, что потом люди забывают, как работать».