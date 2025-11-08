Россиянин вышел из магазина с сотрясением после спора с продавщицей

МВД: В Энгельсе пьяная продавщица избила мужчину арматурой

В Энгельсе 45-летняя нетрезвая продавщица побила 31-летнего покупателя арматурой. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в своем Telegram-канале.

Как уточняется, мужчина зашел в торговую точку за продуктами и вступил с женщиной в перепалку. Продавщица находилась в состоянии алкогольного опьянения и начинала всячески придираться к словам покупателя. Затем она приступила к кардинальным действиям – взялась за арматуру и нанесла покупателю несколько ударов.

Потерпевший обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме того, у пациента зафиксирована ушибленная рана головы и травма коленно-связочного аппарата.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Участковый доставил зачинщицу конфликта в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

В отношении женщины избрали меру пресечения на период следствия. Ей выписали подписку о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ведомстве.

