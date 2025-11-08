Российский боец рассказал о ликвидации пытавшихся удержать позиции в Купянске солдат ВСУ

Минобороны России: На западе Купянска ликвидированы 10 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие продолжают продвижение в Купянске Харьковской области. О ходе боев рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, слова которого приводит Минобороны России в Telegram.

«Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем», — отчитался боец.

Он добавил, что продолжается зачистка на улицах Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская. В результате боевых действий ликвидированы 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся удержать свои позиции. Также наносятся удары по украинским военным, засевшим в лесополосе на южной окраине города.

Ранее российский боец с позывным Ловец рассказал о зачистке территории комбикормового завода в Купянске. Ликвидированы две группы солдат ВСУ общей численностью восемь человек.