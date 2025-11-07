Бывший СССР
Российский боец рассказал о завершении зачистки комбикормового завода в Купянске

ВС России зачистили территорию комбикормового завода в Купянске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Купянске российские бойцы полностью зачистили территорию комбикормового завода от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, как рассказал военнослужащий с позывным Ловец, зачищены еще семь строений. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«Противник пытается сопротивляться, сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода», — поделился солдат.

Он подчеркнул, что ВС России продолжают продвигаться в городе. В восточной части Купянска остается освободить менее 50 строений, добавил Ловец.

Ранее сообщалось, что в боях за Купянск ВСУ лишились тяжелого механизированного моста ТММ-3.

