МО РФ: В боях за Купянск ВСУ лишились тяжелого механизированного моста ТММ-3

В ходе тяжелых боев за окруженный российскими войсками Купянск Вооруженные силы Украины лишились уникального 20-тонного вооружения — механизированного моста ТММ-3. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Технику подбили бойцы группировки войск «Запад». Об уничтожении мостоукладчика сообщалось в том же абзаце, где говорилось о пресечении прорыва украинских штурмовиков к разрушенной переправе через реку Оскол — предположительно, техника могла быть использована для ее восстановления.

Кроме механизированного моста Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в районе города четырех станций радиоэлектронной борьбы, а также двенадцати автомобилей.

ТММ-3 — тяжелый механизированный мост, колесная база для которого изготавливалась Кременчугским автомобильным заводом. Так как детали для базы моста продолжали изготавливаться лишь на Украине, российским войскам, также имевшим на вооружении ТММ-3, пришлось использовать другую платформу и перейти на ТММ-3М2, базой которого стали автомобили «КамАз».