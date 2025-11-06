МО России: Сорвана попытка ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянске

Вооруженные силы России сорвали попытку украинских военных вырваться из кольца окружения в Купянске, который часто называют «третьей столицей Украины». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в Минобороны, вырваться из котла попытались бойцы 116-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в этом же районе боевых действий была пресечена попытка деблокировать окруженные в Купянске части силами трех подразделений ВСУ.

Ранее российский командир с позывным Лаврик заявил, что Купянск перейдет под контроль армии России в течение недели.

Минобороны России заявляло, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать бесславную смерть тысяч бойцов ВСУ в котлах в своих интересах. Как утверждалось, мотивом Зеленского может быть попытка скрыть правду об истинном положении дел на фронте, чтобы и далее получать от Евросоюза средства на ведение боевых действий против России.