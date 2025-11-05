Россия
Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

МО РФ: Зеленский может использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский может использовать бесславную смерть тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котлах в своих интересах. Об этих планах Зеленского объявило Министерство обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram.

По словам представителей оборонного ведомства, мотивом Зеленского может быть попытка скрыть правду об истинном положении дел на фронте, чтобы и далее получать от Евросоюза средства на ведение боевых действий против России.

Ценой бесславной гибели в «котлах» тысяч украинских военнослужащих [Зеленский] пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоро

Министерство обороны России

В Минобороны отметили, что такая трактовка может объяснить слова Зеленского о планах ВСУ «все зачистить» в районе окружения.

