МО РФ: Зеленский может использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

Украинский президент Владимир Зеленский может использовать бесславную смерть тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котлах в своих интересах. Об этих планах Зеленского объявило Министерство обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram.

По словам представителей оборонного ведомства, мотивом Зеленского может быть попытка скрыть правду об истинном положении дел на фронте, чтобы и далее получать от Евросоюза средства на ведение боевых действий против России.

Ценой бесславной гибели в «котлах» тысяч украинских военнослужащих [Зеленский] пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоро Министерство обороны России

В Минобороны отметили, что такая трактовка может объяснить слова Зеленского о планах ВСУ «все зачистить» в районе окружения.