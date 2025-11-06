Россия
Российский командир раскрыл срок перехода Купянска под контроль России

Лаврик: В течение недели Купянск перейдет под контроль ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы группировки войск Запад Вооруженных сил (ВС) России в течение недели возьмут под контроль Купянск в Харьковской области. Срок перехода города под контроль Российской армии раскрыл командир с позывным Лаврик, его слова приводит ТАСС.

«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним», —сказал командир.

Ранее в Киеве пригрозили желающим попасть в Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск) журналистам. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сотрудники СМИ могут «столкнуться с последствиями».

