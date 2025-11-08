Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:05, 8 ноября 2025Спорт

Российского форварда признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российского форварда Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Sergei Belski / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Детройт Ред Уингз» (4:1) россиянин оформил гол и две результативные передачи. Первой звездой игрового дня признан канадский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, отметившийся голом и тремя результативными передачами в матче с «Калгари Флеймс».

Тройку лучших игроков замкнул канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. Он оформил гол и результативную передачу в матче с «Виннипег Джетс».

10 октября первой звездой игрового дня в НХЛ признали российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Он оформил хет-трик в матче против «Миннесоты Уайлд», в результате команда одержала победу со счетом 7:4.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны обновило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Что изменилось?

    В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

    В российском городе лифт с детьми упал в премиум-новостройке

    Российский боец рассказал о ликвидации пытавшихся удержать позиции в Купянске солдат ВСУ

    Захарова назвала варварством отмену концертов российских исполнителей в Италии

    Москвичей предупредили о наказании за свиней в квартирах

    Губернатор уточнил информацию о пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Тулой

    Небензя отметил опасность возобновления ядерных испытаний США

    На Западе назвали безумием слова генерала НАТО о России

    Россия запустила по Украине рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов». Что стало целью массированного удара?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости