Российского форварда признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российского форварда Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Детройт Ред Уингз» (4:1) россиянин оформил гол и две результативные передачи. Первой звездой игрового дня признан канадский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, отметившийся голом и тремя результативными передачами в матче с «Калгари Флеймс».

Тройку лучших игроков замкнул канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. Он оформил гол и результативную передачу в матче с «Виннипег Джетс».

10 октября первой звездой игрового дня в НХЛ признали российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Он оформил хет-трик в матче против «Миннесоты Уайлд», в результате команда одержала победу со счетом 7:4.