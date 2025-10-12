Спорт
10:55, 12 октября 2025Спорт

Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российского форварда Марченко признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Миннесота Уайлд» (7:4) россиянин оформил хет-трик. Второй звездой игрового дня признан белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Алексей Протас, отметившийся двумя голами и одной результативной передачей в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

Тройку лучших игроков замкнул шведский форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон. Он помог команде победить «Сан-Хосе Шаркс» (7:6 после овертайма), забросив шайбу и дважды ассистировав партнерам.

10 октября первой звездой игрового дня в НХЛ признали российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Он отразил все 37 бросков по своим воротам в игре против «Баффало Сейбрс».

