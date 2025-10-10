Спорт
11:14, 10 октября 2025Спорт

Российского вратаря признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь Шестеркин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Голкипер в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрс» оставил свои ворота сухими. Клуб из Нью-Йорка одержал победу со счетом 4:0, россиянин отразил все 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня назван американский форвард «Оттава Сенаторс» Шейн Пинто. Он забросил две шайбы и сделал ассист в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4). Тройку лучших игроков замкнул шведский вратарь «Миннесота Уайлд» Филип Густавссон, сделавший 26 сэйвов в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:0).

Ранее стало известно, что российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он довел количество набранных очков в регулярных чемпионатах до 1350.

    Все новости