09:09, 12 октября 2025Спорт

Капризов оформил дубль в матче НХЛ

Кирилл Капризов оформил дубль в матче НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Reuters

«Миннесота Уайлд» на своей площадке проиграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на воскресенье, 12 октября, и завершился со счетом 7:4 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил российский форвард Кирилл Марченко. У хозяев дублем отметился его соотечественник Кирилл Капризов.

Победа позволила «Коламбусу» выйти на седьмое место в Восточной конференции. «Миннесота» находится на седьмой позиции в Западной конференции.

Ранее стало известно, что Капризов будет получать в среднем 17 миллионов долларов в год по новому восьмилетнему контракту с «Миннесотой». Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Контракт начнет действовать с сезона-2026/2027.

