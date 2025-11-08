Сигналы «кораблей-призраков» на Балтике объяснили возможным размещением сил НАТО

Капитан первого ранга оценил появления натовских «кораблей-призраков» на Балтике

Сигналы в Балтийском море «кораблей-призраков» стран НАТО, которые фактически находились в других местах, могут быть связаны с появлением их военных сил, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Его мнение приводит МК.

«Это из разряда военной хитрости. Возможно, с привлечением акустики. На мой взгляд, они это сделали, чтобы прикрыть развертывание определенных сил. Уже реальных», — цитирует его издание.

По словам эксперта, натовские силы сейчас активно осваивают Балтику, проводят там учения, готовясь к противостоянию с Россией в «час икс», что в теории подразумевает «портовую блокаду Калининграда и, вполне вероятно, блокаду Санкт-Петербурга». В этом, согласно оценке Дандыкина, могут быть задействованы в том числе и Швеция с Финляндией, а также «прежде всего, ответственные по американским указаниям, — немцы с их большим флотом».

«Они сейчас будут всячески хитрить, мухлевать, привлекать информационные составляющие, забивать наши средства слежения. Мы еще не раз станем свидетелями сообщений о "кораблях-призраках" сравнимых с нашествием инопланетян», — продолжил он. Дандыкин подчеркнул, что российские силы тоже работают в этом направлении, и речь идет о том, «кто кого перехитрит, передумает», оценке «что реально, что нереально на Балтике, чтобы не пропустить удар».

Накануне финские СМИ сообщили о появлении военных тысяч «кораблей-призраков» в Балтийском море в начале недели. Например, в Финском заливе обнаружили испанский военный корабль, который, по имеющимся данным издания, должен был двигаться из Сомали в Японию.