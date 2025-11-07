HS: Тысячи кораблей-призраков НАТО подали сигналы в Балтийском море

«Корабли-призраки» стран НАТО появились в Балтийском море. При этом фактически они находились в других местах, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

Утверждается, что в понедельник, 3 ноября, засекли тысячи сигналов военных кораблей в Балтийском море. Но на самом деле большинство судов находились далеко от его берегов, указали журналисты.

Например, в Финском заливе обнаружили испанский военный корабль, который, по данным издания, должен был двигаться из Сомали в Японию. Предполагается, что ошибка возникла на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене в Финляндии. Известно, что обычно она принимает данные только от судов, находящихся в Архипелаговом море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами). Как правило, станция получает данные о местоположении менее чем от сотни судов в час. Но в воскресенье вечером станция утверждала, что установила связь почти с 18 тысячами судов за час.

Helsingin Sanomat указывает, что компания, обслуживающая приемник в Парайнене, является частной, и проблема связана исключительно с коммерческими службами отслеживания. Сбоев же в работе систем, используемых властями и передающими данные о военных кораблях, не было, подтвердил Алекси Уттула, глава отдела морского наблюдения Traficom.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Стало известно об активизации разведки у границ России в Балтийском море

НАТО активизировало деятельность разведки у границ России в Балтийском и Черном морях, сообщал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов. «НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. (...) Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Черном море», — рассказал дипломат.

По его словам, о росте активности НАТО у российских границ также свидетельствуют возросшая продолжительность пребывания военных кораблей стран альянса в Черном море и увеличение численного состава батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня в прибалтийских и причерноморских государствах.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ранее НАТО уличили в отработке сценария блокады Калининградской области

НАТО на учениях Neptune Strike («Удар Нептуна») в Балтийском море отрабатывало элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области, сообщал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, перед ними стоит задача давления на указанные территории, поскольку там находятся российские военно-морские базы, кроме того, это крупнейшие кораблестроительные центры.

Как отметил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, во время учений альянса прорабатываются различные сценарии, в том числе блокирование Калининградской области. Тогда как член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что блокировка Калининградской области НАТО приведет к третьей мировой войне.