Депутат Колесник: Блокада Калининградской области НАТО приведет к войне

Блокировка Калининградской области НАТО приведет к третьей мировой войне, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко заявил о том, что НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

По словам депутата, НАТО уже давно нагнетает обстановку в балтийском регионе, накачивая его оружием, кораблями и авиацией, а также разгоняя военную истерию в странах Прибалтики. В качестве примера он назвал войска в Сувалкском коридоре.

«Чем закончится? Тем, что ни одной европейской столицы не останется, что ДНК не только нельзя будет определить, но и некому будет определять, потому что у нас наготове стоят помимо флотского вооружения ракеты с правильными головами, плюс "Искандеры", "Кинжалы", авиация. Для всех европейских коллег хватит, если еще так будет продолжаться», — высказался Колесник.

Если вдруг блокировка полная произойдет, они попытаются все это сделать, то в соответствии с военной доктриной полноценная третья мировая война начнется со всеми вытекающими для них последствиями, и никакая стена дронов их не спасет Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов рассказывал, что НАТО активизировало деятельность разведки у границ России в Балтийском и Черном морях. Кроме того, о повышенной активности войск альянса говорит возросшая длительность присутствия военных кораблей объединения в Черном море и увеличение численного состава батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня в прибалтийских и причерноморских государствах.

