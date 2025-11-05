Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 5 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России жестко высказались о подготовке НАТО к блокаде Калининградской области

Депутат Колесник: Блокада Калининградской области НАТО приведет к войне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Блокировка Калининградской области НАТО приведет к третьей мировой войне, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко заявил о том, что НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

По словам депутата, НАТО уже давно нагнетает обстановку в балтийском регионе, накачивая его оружием, кораблями и авиацией, а также разгоняя военную истерию в странах Прибалтики. В качестве примера он назвал войска в Сувалкском коридоре.

«Чем закончится? Тем, что ни одной европейской столицы не останется, что ДНК не только нельзя будет определить, но и некому будет определять, потому что у нас наготове стоят помимо флотского вооружения ракеты с правильными головами, плюс "Искандеры", "Кинжалы", авиация. Для всех европейских коллег хватит, если еще так будет продолжаться», — высказался Колесник.

Если вдруг блокировка полная произойдет, они попытаются все это сделать, то в соответствии с военной доктриной полноценная третья мировая война начнется со всеми вытекающими для них последствиями, и никакая стена дронов их не спасет

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов рассказывал, что НАТО активизировало деятельность разведки у границ России в Балтийском и Черном морях. Кроме того, о повышенной активности войск альянса говорит возросшая длительность присутствия военных кораблей объединения в Черном море и увеличение численного состава батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня в прибалтийских и причерноморских государствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками

    Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

    Украина попыталась ударить умной авиабомбой по российским объектам

    Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Индию

    Победивший в Нью-Йорке социалист-мусульманин пригрозил Трампу

    Журналиста уволили за один вопрос Европейской комиссии

    Автомобиль ездившего в нетрезвом состоянии россиянина отправили на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости