Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:12, 8 ноября 2025Мир

США отказались ехать на саммит G20 в ЮАР

Трамп: Представители США не поедут на саммит G20 в ЮАР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Представители США не будут присутствовать на предстоящем саммите G20 («Большой двадцатки»), который пройдет в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Ни один представитель правительства США не поедет туда, пока продолжаются эти нарушения прав человека», — написал он. Трамп добавил, что с нетерпением ждет саммит G20 в Майами в 2026 году.

Ранее Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров. Он отметил, что именно поэтому США приостановили взносы в африканскую страну.

В МИД республики прокомментировали критику со стороны американского лидера, заявив, что в его словах нет ничего нового.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО допустили переброску около миллиона солдат к границе России

    В МВД предупредили о новой схеме мошенничества

    В Британии военные попали в больницу после испытаний новых бронемашин

    В Киеве раздались взрывы

    В России предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

    Посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за тренажера

    У бюджета Украины появился «спаситель»

    В НАТО неожиданно высказались о возможном поражении России

    Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей

    Мать Зеленского рассказала о его любимой мясорубке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости