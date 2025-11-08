США отказались ехать на саммит G20 в ЮАР

Трамп: Представители США не поедут на саммит G20 в ЮАР

Представители США не будут присутствовать на предстоящем саммите G20 («Большой двадцатки»), который пройдет в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Ни один представитель правительства США не поедет туда, пока продолжаются эти нарушения прав человека», — написал он. Трамп добавил, что с нетерпением ждет саммит G20 в Майами в 2026 году.

Ранее Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров. Он отметил, что именно поэтому США приостановили взносы в африканскую страну.

В МИД республики прокомментировали критику со стороны американского лидера, заявив, что в его словах нет ничего нового.