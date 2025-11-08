Стало известно о сдаче в плен окруженных в Димитрове солдат ВСУ

Марочко сообщил, что окруженные в Димитрове солдаты ВСУ начали сдаваться

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженные в Димитрове, начали сдаваться в плен. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что пока сообщается о единичных случаях сдачи в плен. При этом эксперт спрогнозировал, что в ближайшее время число желающих сложить оружие увеличится.

«По сути, сейчас украинские боевики еще используют те резервы, которые у них были. А на следующей неделе у них не будет ни провианта, ни боеприпасов. Поэтому так или иначе им придется выбирать между жизнью и смертью», — констатировал Марочко.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВСУ попали в котел в Димитрове на площади в 44 квадратных километра. Военкоры утверждают, что положение запертых украинских подразделений уже можно описать как безнадежное.