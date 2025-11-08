Мир
Трамп захотел назвать в свою честь стадион

ESPN: Трамп захотел назвать в свою честь новый стадион в Вашингтоне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп захотел назвать в свою честь новый стадион в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Уточняется, что речь идет о закрытой спортивной арене, которую планируют построить к 2030 году на месте стадиона имени адвоката и бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди. Ожидается, что стоимость проекта составит около 3,7 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что американский лидер, вероятно, назовет новый бальный зал в Белом доме в честь самого себя. Новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Строительство зала оценивается примерно в 300 миллионов долларов (24,3 миллиарда рублей).

