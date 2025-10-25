Трамп решил назвать новую часть Белого дома в честь самого себя

ABC: Трамп планирует назвать бальный зал Белого дома в свою честь

Президент США Дональд Трамп, вероятно, назовет новый бальный зал в Белом доме в честь самого себя. Об этом сообщает ABC.

Новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Чиновники уже называют этот проект «Бальный зал президента Дональда Трампа», и, согласно их мнению, это название, скорее всего, закрепится.

Строительство зала оценивается примерно в 300 миллионов долларов (24,3 миллиарда рублей), при этом на проект уже собрано 350 миллионов долларов (28,3 миллиарда рублей). О том, как будет использована разница в суммах, официальные лица не сообщили. В настоящее время Восточное крыло, построенное в 1902 году и несколько раз перестраиваемое, полностью снесено для освобождения места под новый бальный зал площадью более восьми тысяч квадратных метров с вместимостью около 650 человек.

Трамп неоднократно говорил о необходимости расширения пространства для крупных мероприятий в Белом доме. Ранее он уже предлагал выделить 200 миллионов долларов на строительство бального зала, который должен быть завершен до окончания его президентского срока в 2029 году.

Сам Трамп публично не объявлял, какое имя выберет для нового зала, и на вопросы о названии отвечал уклончиво.

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о начале строительства бального зала в Белом доме для приема глав государств и других категорий гостей 21 октября.