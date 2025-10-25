Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 25 октября 2025Экономика

Трамп решил назвать новую часть Белого дома в честь самого себя

ABC: Трамп планирует назвать бальный зал Белого дома в свою честь
Мария Черкасова

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп, вероятно, назовет новый бальный зал в Белом доме в честь самого себя. Об этом сообщает ABC.

Новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Чиновники уже называют этот проект «Бальный зал президента Дональда Трампа», и, согласно их мнению, это название, скорее всего, закрепится.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
Молодые россияне бросились скупать дачи. Почему они внезапно полюбили их?
Молодые россияне бросились скупать дачи.Почему они внезапно полюбили их?
12 августа 2025

Строительство зала оценивается примерно в 300 миллионов долларов (24,3 миллиарда рублей), при этом на проект уже собрано 350 миллионов долларов (28,3 миллиарда рублей). О том, как будет использована разница в суммах, официальные лица не сообщили. В настоящее время Восточное крыло, построенное в 1902 году и несколько раз перестраиваемое, полностью снесено для освобождения места под новый бальный зал площадью более восьми тысяч квадратных метров с вместимостью около 650 человек.

Трамп неоднократно говорил о необходимости расширения пространства для крупных мероприятий в Белом доме. Ранее он уже предлагал выделить 200 миллионов долларов на строительство бального зала, который должен быть завершен до окончания его президентского срока в 2029 году.

Сам Трамп публично не объявлял, какое имя выберет для нового зала, и на вопросы о названии отвечал уклончиво.

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о начале строительства бального зала в Белом доме для приема глав государств и других категорий гостей 21 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    Жена Павла Воли прокомментировала слухи о разводе с комиком

    Россиянка описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья»

    Раскрыто оптимальное время для последней чашки кофе

    Ворона в Москве поиграла с воздушным шаром и попала на видео

    В Москве задержали около 40 участников массовой драки с палками и лопатами

    Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили новое дело

    Владельцев домашних животных призвали готовиться к крупным изменениям

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости