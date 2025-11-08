Россия
Трампа пригласили в Крым

Константинов: Визит Трампа в Крым поможет ему разобраться в причинах конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует посетить Крым, так как визит поможет ему разобраться в причинах украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем», — заявил Константинов.

Глава парламента отметил, что поездка позволила бы американскому лидеру понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу присоединения полуострова к России.

Ранее глава Белого дома заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

