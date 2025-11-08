Из жизни
07:53, 8 ноября 2025Из жизни

Трое мужчин отобрали у семиклассницы телефон и два дня насиловали ее в отеле

В Индии трое мужчин отобрали у семиклассницы телефон и надругались над ней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michail Sapiton / Unsplash

В Индии трое мужчин заманили семиклассницу в отель и изнасиловали ее. Об этом сообщает канал NDTV.

Инцидент случился в городе Лакхнау. Несовершеннолетняя познакомилась с мужчиной в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и согласилась встретиться с ним. Во время встречи он пригласил девочку покататься на машине вместе с двумя его друзьями и привез ее в отель, где преступники избили школьницу, отобрали у нее телефон и надругались над ней.

По прошествии двух дней ребенка высадили около дома, а затем пригрозили опубликовать снятые видеоматериалы. Когда родители спросили у пострадавшей, где она была, она заплакала и сообщила им о произошедшем. После этого мать девочки подала заявление в полицию. Двоих соучастников преступления уже задержали, третьего, основного фигуранта дела, продолжают искать.

Ранее в Индии девочку и ее тетю не смогли спасти после укуса ядовитой змеи. Четырехлетняя Пранави Бхоир гостила у дедушки в районе Кхамбалпада. Она и ее тетя, 24-летняя Шрути Такур, ночью спали вместе, когда в дом заполз крайт. Змея успела укусить обеих, прежде чем они поняли, что происходит.

