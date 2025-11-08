Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:20, 8 ноября 2025Спорт

Царукян пожаловался на дискриминацию бойцов из России в UFC

Боец MMA Арман Царукян пожаловался на дискриминацию бойцов из России в UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян на своем YouTube-канале пожаловался на дискриминацию бойцов из России в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмен заявил, что российские и СНГ бойцы, в отличие от коллег из других стран, не могут самостоятельно выбирать соперников — они вынуждены соглашаться на любые предложенные поединки. Он отметил, что отказ от боя может привести к длительному простою и санкциям вплоть до многолетнего отстранения.

Ближайший бой Армана Царукяна состоится против новозеландца Дэна Хукера. Он пройдет 22 ноября в Дохе.

Ранее Царукян сравнил безопасность в России и США. Спортсмен посчитал, что в России в настоящее время безопасно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли масштабы военных потерь ВСУ

    Санкции США против АЭС по российскому проекту в Венгрии полностью сняты

    В российском городе в 80-летнем доме рухнул потолок

    США освободили одну страну от исполнения санкций против России

    Царукян пожаловался на дискриминацию бойцов из России в UFC

    Рудковская рассказала о своем хозяйстве

    Курск атаковали дроны

    Трамп назвал основное препятствие в диалоге с Россией по Украине

    В российском городе пожаловались на нашествие крыс

    На Украине потеряли надежду на выпуск собственных ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости