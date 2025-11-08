Царукян пожаловался на дискриминацию бойцов из России в UFC

Боец MMA Арман Царукян пожаловался на дискриминацию бойцов из России в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян на своем YouTube-канале пожаловался на дискриминацию бойцов из России в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмен заявил, что российские и СНГ бойцы, в отличие от коллег из других стран, не могут самостоятельно выбирать соперников — они вынуждены соглашаться на любые предложенные поединки. Он отметил, что отказ от боя может привести к длительному простою и санкциям вплоть до многолетнего отстранения.

Ближайший бой Армана Царукяна состоится против новозеландца Дэна Хукера. Он пройдет 22 ноября в Дохе.

Ранее Царукян сравнил безопасность в России и США. Спортсмен посчитал, что в России в настоящее время безопасно.