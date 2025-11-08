У бюджета Украины появился «спаситель»

Times: Норвегия может выделить Украине кредит в 100 миллиардов евро

Норвегия может «спасти» бюджет Украины, выделив Киеву кредит в размере 100 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Times.

«Норвегия обсуждает предоставление Украине европейского военного кредита на сумму более 100 миллиардов евро путем обеспечения долга за счет средств ее Национального суверенного фонда благосостояния в размере 1,7 триллиона евро», — указано в сообщении.

Утверждается, что норвежское правительство было «уязвлено» предположениями Дании и других европейских стран о том, что Осло «наживается на войне».

Ранее сообщалось, что Украине понадобится еще 389 миллиардов долларов, если страна продолжит вести конфликт против России еще четыре года.