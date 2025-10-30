Названа необходимая Украине для продолжения конфликта сумма

Economist: Украине потребуется $389 млрд для покрытия расходов еще на 4 года

Украине понадобится еще 389 миллиардов долларов для покрытия расходов, если страна продолжит вести конфликт против России еще четыре года. Об этом пишет журнал Economist.

Издание уточнило, что траты на обеспечение обороны страны выросли примерно на 20 процентов в год за все время украинского конфликта. Журнал подчеркнул, что сумма в 389 миллиардов долларов включает такие нужды Киева, как «поддержка бюджета и некоторые затраты на восстановление» Украины.

Economist подчеркивает, что если бы траты полностью легли на Европу, то Евросоюзу нужно было бы предоставить Украине 328 миллиардов долларов, а Великобритании — 61 миллиард долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на Украину — за все платят страны Европы.