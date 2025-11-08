Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 8 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме назвали выгоду России от встречи Трампа и Орбана

Депутат Чепа: Орбан мог убедить Трампа в необходимости встретиться с Путиным
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Evan Vucci / AP

Во время встречи в Белом доме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог убедить американского президента Дональда Трампа в необходимости встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры выразили обеспокоенность из-за встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая состоялась в Белом доме в пятницу, 7 ноября. Отмечается, что Трамп рассматривает Орбана как своего политического единомышленника, из-за чего может пойти на послабления для Будапешта в рамках санкционного режима против России.

«Орбан, наверное, пытался еще раз убедить Трампа в необходимости встречи с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, потому что американский президент прокомментировал возможность встречи, упомянул об этом. Я думаю, что мнение Орбана по поводу первопричин конфликта на Украине, он об этом говорил ранее, может убедить Трампа», — считает Чепа.

Депутат отметил, что американский президент, вероятно, симпатизирует венгерскому премьеру. Кроме того, у него несколько может быть особое отношение к Орбану относительно разных руководителей в Евросоюзе, указал парламентарий.

Ранее Орбан заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Кении обратился к Зеленскому. О чем он попросил политика?

    Захарова высказалась о любви Зеленского к мясорубке

    Зеленский потребовал ввести новые санкции против России

    В Госдуме назвали выгоду России от встречи Трампа и Орбана

    Находящийся вблизи от Красноармейска город назвали «Крынками для Сырского»

    МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

    Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

    Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

    Москвичка 22 года не ела свинину и случайно нарушила правило

    «Вампиршу» с катаной приговорили к 25 годам тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости