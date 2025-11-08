В Госдуме назвали выгоду России от встречи Трампа и Орбана

Депутат Чепа: Орбан мог убедить Трампа в необходимости встретиться с Путиным

Во время встречи в Белом доме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог убедить американского президента Дональда Трампа в необходимости встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры выразили обеспокоенность из-за встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая состоялась в Белом доме в пятницу, 7 ноября. Отмечается, что Трамп рассматривает Орбана как своего политического единомышленника, из-за чего может пойти на послабления для Будапешта в рамках санкционного режима против России.

«Орбан, наверное, пытался еще раз убедить Трампа в необходимости встречи с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, потому что американский президент прокомментировал возможность встречи, упомянул об этом. Я думаю, что мнение Орбана по поводу первопричин конфликта на Украине, он об этом говорил ранее, может убедить Трампа», — считает Чепа.

Депутат отметил, что американский президент, вероятно, симпатизирует венгерскому премьеру. Кроме того, у него несколько может быть особое отношение к Орбану относительно разных руководителей в Евросоюзе, указал парламентарий.

Ранее Орбан заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня.