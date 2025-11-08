В Киеве загорелся трамвай

В Киеве из-за перебоев с электричеством загорелся трамвай

В Киеве из-за перебоев с электроснабжением загорелся трамвай. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

«В Киеве тоже перебои с электричеством. Не говоря об обычных электроприборах, такое не выдерживают и некоторые трамваи», — говорится в сообщении.

На приложенном к публикации видео запечатлен момент короткого замыкания пантографа.

В субботу, 8 ноября, сообщалось, что столица Украины столкнулась с масштабными перебоями в электроснабжении. По данным «Укрэнерго», Киев погрузился во тьму из-за аварийного отключения электричества, затронувшего весь город.