Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 8 ноября 2025Бывший СССР

В Киеве загорелся трамвай

В Киеве из-за перебоев с электричеством загорелся трамвай
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Киеве из-за перебоев с электроснабжением загорелся трамвай. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

«В Киеве тоже перебои с электричеством. Не говоря об обычных электроприборах, такое не выдерживают и некоторые трамваи», — говорится в сообщении.

На приложенном к публикации видео запечатлен момент короткого замыкания пантографа.

В субботу, 8 ноября, сообщалось, что столица Украины столкнулась с масштабными перебоями в электроснабжении. По данным «Укрэнерго», Киев погрузился во тьму из-за аварийного отключения электричества, затронувшего весь город.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Схватка дайвера с напавшим на него осьминогом в Турции попала на видео

    Умер звезда сериалов «Каменская» и «Дети Арбата»

    Олимпийский чемпион по биатлону пожаловался на тяжесть работы депутатом

    Стало известно об ударах по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Симоньян возобновила съемки программы через 40 дней после смерти Кеосаяна

    Названа стоимость будущего отеля Трампа на месте Генштаба Югославии

    В Сербии захотели построить отель Трампа на месте штаба югославской армии

    Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости