14:58, 8 ноября 2025Бывший СССР

В командовании ВСУ назвали особенность ночной массированной атаки на Украину

Игнат: Россия использовала в ударе по Украине большое количество баллистики
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Особенностью ночной массированной атаки Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украину стало использование большого количества баллистики. Об этом заявил спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, пишет УНИАН в Telegram.

По его словам, в 2025 году соотношение баллистики к крылатым ракетам у российских войск выросло.

Ранее ночной удар Вооруженных сил России по Украине назвали, вероятно, самым масштабным с начала специальной военной операции. Целями атаки стали военные аэродромы ВСУ Киевской области, Змиевская, Приднепровская и Таврическая теплоэлектростанции (ТЭС), а также Кременчугская гидроэлектростанция (ГЭС).

В Минобороны России, в свою очередь, отчитались, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. В ведомстве заявили, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.

