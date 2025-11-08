В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра с помощью ИИ

Депутат орловского облсовета Руслан Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра города Юрия Парахина. Кадры, созданные с помощью ИИ, он опубликовал в своем Telegram-канале.

На получившемся видео большое число людей держат плакаты и просят отставки мэра Орла за «лысые» деревья в городе, долги у школ, а также провал транспорта.

В беседе с РИА Новости администрация города назвала поступок Перелыгина сомнительным методом привлечения внимания. В пресс-службе отметили, что это видео напомнило им фейки, которые создает Центр информационно-психологических операций ВСУ (Вооруженных сил Украины) для дестабилизации обстановки в России.

Сам Перелыгин заявил, что ИИ показал ту картину, на которую администрация должна обратить внимание. По его словам, большинство орловцев не согласны с назначением на должность мэра Парахина.

