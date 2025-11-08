В России отреагировали на отказ Трампа отправить представителя США на саммит G20

Косачев: Отказ Трампа от поездки в ЮАР поставил союзников США в глупое положение

Заявлением о том, что делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР из-за преследований африканеров — «голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов», президент США Дональд Трамп поставил союзников своей страны по «двадцатке» в глупое положение. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Уж кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам — британцам и прочим саксам», — отреагировал на выступление Трампа российский политик, отметив, что на недавней встрече спикеров G20 в южноафриканском Кейптауне он не увидел обеспокоенности правами человека в ЮАР со стороны первых лиц парламентов Великобритании, Канады, Австралии, Германии и других стран.

Поедут ли теперь лидеры этих государств в Йоханнесбург 21-22 ноября, «или же верх возьмет внезапно обострившаяся вслед за США пресловутая тревога за "права белого человека"?» — задался вопросом Косачев.

Трамп в течение всего года критикует власти ЮАР. Он еще весной допускал, что не поедет на ноябрьский саммит в страну, которой, с точки зрения главы Соединенных Штатов, больше не место в «большой двадцатке» из-за неких «плохих вещей», которые там якобы произошли, и «коммунистической тирании».

В МИД африканского государства игнорируют такую критику, отмечая, что в этих словах нет ничего нового. В опубликованном в ночь на 8 ноября посте в Truth Social Трамп вновь заявил, что африканеры «подвергаются расправам, их земли и фермы незаконно конфискуются».